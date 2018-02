Amy Schumer è la protagonista nel trailer della divertente commedia I Feel Pretty

Dopo Un disastro di ragazza , diretto dae con Bill Hader, la stand-up comedian e attricetornerà sul grande schermo in un nuovo progetto che la vede nel ruolo di una protagonista insicura del proprio aspetto fisico. Dopo il salto della notizia troverete il trailer in lingua originale del film.

In I Feel Pretty una donna ordinaria che lotta quotidianamente contro i sentimenti dell’insicurezza e dell’inadeguatezza si risveglia dopo una caduta credendo di essere diventata improvvisamente la donna più bella e dotata del pianeta. Con questa ritrovata confidenza avrà il potere di vivere la propria vita libera da paure e in maniera impeccabile, ma cosa accadrà quando realizzerà che il suo aspetto in realtà non è mai cambiato?

Diretto e sceneggiato da Abby Kohn (La verità è che non gli piaci abbastanza) e Marc Silverstein (Single ma non troppo), William O. Hunter (Max Steel) si occupa del reparto scenografico, mentre Debra McGuire (Game Night) ha curato i costumi del lungometraggio.

Nel cast artistico di I Feel Pretty troviamo Amy Schumer (Renee Barrett), Michelle Williams (Avery LeClaire), Emily Ratajkowski, Busy Philipps (Jane), Aidy Bryant (Vivian), Tom Hopper (Grant LeClair), Lauren Hutton (Lily LeClaire) e Naomi Campbell (Helen).

La pellicola sarà distribuita nelle sale cinematografiche statunitensi dalla STXfilms nell’estate 2018.