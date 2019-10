Amy Pascal stuzzica i fan su possibili villain nel prossimo film di Spider-Man

La producer Amy Pascal ha parlato dei possibili villain che potremmo vedere nei prossimi film di Spider-Man, dopo aver visto Mysterio, interpretato da Jake Gyllenhaal in Spider-Man: Far From Home. Pascal ne parla nel corso di un video featurette promozionale per l'uscita home-video del primo sequel di Spider-Man: Homecoming.

"Questi nemici che ora abbiamo nel nostro universo sono in effetti personaggi che fanno parte dei Sinister Six. Potrebbe succedere qualcosa a questo riguardo" spiega Amy Pascal nel video.

La Sony aveva commissionato a Drew Goddard, showrunner della serie Daredevil, una sceneggiatura di un film sui Sinister Six. Un progetto successivamente accantonato ma che impressionò molto Amy Pascal, tanto da farle dire - nel dicembre scorso - che il progetto era ancora vivo e prevedeva Drew Goddard alla regia.



Pare quindi che l'idea sia quella in futuro di un film che preveda la presenza dei Sinister Six, che prevederebbe la presenza di personaggi che già sono stati affrontati come Vulture, Mysterio, Scorpion, Shocker e Tinkerer.

Ricordiamo che in queste settimane si è parlato molto dell'accordo tra Sony e Marvel, prima mancato e poi definito, con la conferma di Spider-Man almeno nel prossimo film del Marvel Cinematic Universe. Bob Iger ha confermato il decisivo apporto di Tom Holland per la riapertura della trattativa. Un accordo tra Sony e Marvel - che abbiamo definito un segreto di Pulcinella - al centro anche del nostro approfondimento.