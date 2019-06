Amy Pascal sul sequel di Spider-Man: Un Nuovo Universo e Miles Morales nel MCU

Come saprete, un sequel di Spider-Man: Un Nuovo Universo è in lavorazione. Il primo film, uscito lo scorso dicembre, è stato acclamato da pubblico e critica, ed ha ottenuto l'ambito Premio Oscar come miglior pellicola d'animazione dell'anno.

Intervistata a riguardo durante la promozione di Spider-Man: Far From Home, la produttrice Amy Pascal ha confermato che il sequel del film d'animazione è effettivamente in lavorazione e che, di nuovo, sarà incentrato sul personaggio di Miles Morales: "Ovviamente, Miles tornerà sul grande schermo e sarà un film su di lui! Stiamo lavorando duramente sul sequel, dovreste aspettarvelo prossimamente". E, nonostante questa pellicola animata in arrivo, la Pascal sembra suggerire che il personaggio di Morales potrebbe apparire addirittura nel Marvel Cinematic Universe prossimamente: "la sua presenza in Un Nuovo Universo non esclude la possibilità di vedere Miles nel Marvel Cinematic Universe ed in live-action. Dovreste capire che non bisogna escludere nulla a priori".

Dopo aver parlato del possibile team-up tra Venom e Spider-Man, la Pascal si è concentrata anche a parlare del futuro cinematografico di Spider-Man e del suo alter ego principale, Peter Parker: "Quel che posso dirvi è che la nostra collaborazione con i Marvel Studios è strepitosa e non sapete mai cosa possa accadere in futuro". "Abbiamo ancora tante storie da raccontare su Spider-Man" ha concluso la produttrice.