Amy Pascal sulla Gatta Nera, Morbius ed il futuro dei film Sony/Marvel

Durante la promozione di Spider-Man: Far From Home, la produttrice Amy Pascal è tornata a parlare dei film dell'universo ragnesco attualmente in lavorazione alla Sony Pictures e che, almeno ad oggi, sono scollegati dal Marvel Cinematic Universe.

Dopo la conferma dell'arrivo di Venom 2, Amy Pascal ha parlato dei prossimi progetti Sony ispirati ai fumetti della Marvel. Intervistata a riguardo, la produttrice è rimasta piuttosto criptica sulla possibilità di integrare questi progetti in corsa al Marvel Cinematic Universe (secondo i rumor, la Sony starebbe contrattando a riguardo), ma al momento sono progetti stand-alone che devono reggersi sulle proprie gambe.

"La cosa più importante è che questi progetti devono reggersi da soli" ha confermato la produttrice "La prima cosa a cui abbiamo pensato è stata: Venom deve reggersi sulle proprie gambe, Far From Home deve farlo, Spider-Man: Un Nuovo Universo deve farlo. Devono essere dei grandi film da soli... ovviamente, poi, le possibilità sono infinite".

Certamente lo spiraglio per dei possibili team-up o crossover è aperto dalle parole della Pascal ma, come spiega, per ora sono sviluppati come proprietà stand-alone. La produttrice ha confermato che anche lo spin-off su Kraven è in sviluppo e che ci sono ancora tanti progetti che la Sony potrebbe sviluppare in futuro: "Quella è la cosa bella dell'Universo di Spider-Man. Ci sono tanti personaggi e lo studio non ha nemmeno grattato la superficie. Dan Slott mi chiama spesso e mi dice 'ma non avete ancora fatto questo! Non avete ancora fatto quell'altro!'.".

Le riprese di Morbius sono terminate e sarà il prossimo progetto Sony ispirato ad un fumetto della Marvel: "Jared Leto è straordinario. Chi potrebbe interpretare Morbius meglio di lui? Non potete nemmeno immaginare, è fantastico... personalmente non sono coinvolta in questo progetto ma lo studio ha terminato le riprese, e sembra proprio un bel progetto".

Infine la produttrice sembra aver confermato che un progetto dedicato alla Gatta Nera sia in arrivo dopo la cancellazione dello spin-off Silver & Black: "Mi piace molto la Gatta Nera, è un gran bel personaggio. Abbiamo incluso il personaggio per alcune scene in The Amazing Spider-Man 2, ma non l'abbiamo ancora 'tramutata' completamente nella Gatta Nera. Penso sia un gran personaggio. Stiamo ancora lavorando su un film con lei. Penso abbiamo dei piani per il personaggio".