Amy Pascal conferma Venom 2 e apre ad un team-up con Spider-Man

Il primo film dedicato al personaggio di Venom, fortemente voluto dalla Sony Pictures, ma completamente slegato dal Marvel Cinematic Universe, è stato un grosso successo al box-office mondiale, tanto da spingere lo studio a mettere in fase di sviluppo rapidamente un sequel.

Venom 2, attualmente in cerca di un nuovo regista, vedrà il ritorno di Tom Hardy nei panni di Eddie Brock e del suo alter-ego Venom. Sebbene non ci siano ancora delle informazioni concrete a riguardo, la produttrice Amy Pascal ha confermato che questo sequel è effettivamente in fase di sviluppo attivo.

"Posso dirvi che Tom Hardy tornerà, interpretando il personaggio in maniera magnifica come nessun'altro potrebbe" ha spiegato a Fandango la produttrice "Venom è stato un grosso successo per un paio di cose. Per primo, la Sony ha fatto un gran bel lavoro nel creare questo franchise, dandogli vita ed un suo mondo. E poi... c'è Tom Hardy. Quando pensate a Venom ora, non potete non pensare a Tom Hardy".

In queste ore, a seguito di un rumor circolato tempo fa, si è fatta strada la possibilità di un team-up Venom/Spider-Man che vedrebbe il Venom di Tom Hardy incontrare lo Spider-Man di Tom Holland. Intervistata a riguardo, la Pascal ha spiegato in maniera criptica: "Tutti vorrebbero vedere questa cosa... non si sa mai, potrebbe accadere... un giorno".