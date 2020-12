Amy Adams tornerà per Come d'incanto 2: il sequel sarà esclusiva Disney Plus!

Il presidente della produzione di Disney Studios, Sean Bailey, ha ufficializzato un sequel di Come d'Incanto, il celebre live-action con protagonista Amy Adams, l'attrice tornerà per questa esclusiva Disney+.

Il film live-action del 2007 si distinse come favola barra satira sui musical delle principesse animate della Disney, e raccontava la storia di una principessa dei cartoni animati che finiva accidentalmente nella moderna New York City. Bailey non ha fornito ulteriori dettagli sul progetto al Disney Investor Day, ma ha rivelato che la regia del sequel è stata affidata a Adam Shankman.

Il primo episodio della saga venne nominato per tre Oscar nella categoria Miglior canzone per i brani di Alan Menken e Stephen Schwartz "Happy Working Song", "So Close" e "That’s How You Know", e incassò oltre 340 milioni di dollari a livello globale.

Siete contenti di rivedere Amy Adams nel sequel di Come d'incanto? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti!

