Amy Adams struggente nel nuovo poster de La Donna Alla Finestra

Ad un paio di mesi di distanza dalla pubblicazione del primo trailer ufficiale de La Donna Alla Finestra, il nuovo film dell'acclamato regista Joe Wright torna a mostrarsi con un nuovo poster incentrato sul personaggio di Amy Adams.

Potete gustarvelo come al solito in calce all'articolo.

Il film, che sarebbe dovuto uscire per la stagione dei premi 2019/2020, è stato rinviato dalla Disney, che ne ha ereditato la distribuzione dopo la fusione con la 20th Century Fox: tra le cause della posticipazione diversi test-screening fallimentari, che hanno alimentato voci sulla dubbia qualità del progetto; le riprese aggiuntive ordinate dalla Disney sono state rallentate poi dai precedenti impegni della Adams, che era stata chiamata da Netflix per girare Hillbilly Elegy di Ron Howard.

La nuova data di uscita, come stabilisce anche il poster, è fissata al prossimo 14 maggio: la storia, adattata per il cinema da Tracy Letts, è basata sull'omonimo romanzo bestseller del New York Times e racconta le vicende di una donna reclusa nella sua casa di New York, incapace di avventurarsi fuori nel mondo. Trascorre le sue giornate bevendo vino, guardando vecchi film, ricordando i momenti felici e spiando i vicini. Proprio mentre è impegnata in quest'ultima attività assiste ad un crimine che coinvolge una nuova famiglia che abita accanto a lei.

L'intero film, secondo alcuni rapporti, sarà un omaggio al classico di Alfred Hitchcock La Finestra sul Cortile, che aveva già ispirato il thriller Disturbia con un giovane Shia LaBeouf. Nel cast ci saranno anche Gary Oldman (che ha vinto l'Oscar grazie all'ultimo film di Wright, L'Ora Più Buia) ed Anthony Mackie.