Amy Adams soffre di agorafobia nell'inquietante trailer de La donna alla finestra

La donna alla finestra racconta la storia di Anna Fox (Amy Adams), una psicologa infantile agorafobica che si ritrova chiusa in casa impiegando il suo tempo a tenere sotto controllo la famiglia perfetta che vive dall'altra parte della strada, a New York City. La sua vita, però, come nella miglior tradizione hitchcockiana, viene sconvolta quando assiste inavvertitamente ad un crimine brutale.

Altri contenuti per The Woman in the Window