Amy Adams rivela: 'Sono innamorata di Robert De Niro, lo sono da anni'

Nel corso di una recente ospitata al Jimmy Kimmel Live, l'attrice Amy Adams si è lasciata andare ad alcuni segreti inconfessabili relativi alla sua folle passione per Robert De Niro.

"Sono innamorata della sua versione negli anni '70" ha confessato l'attrice parlando con il presentatore dello show, Jimmy Kimmel, nel filmato che potete vedere in calce all'articolo. "Insomma, voglio dire, non è che non potrei essere innamorata di lui ora, ma sai, ormai sono sposata. Ma ho realizzato di avere una cotta 'retroattiva' per Robert De Niro, lo trovo incredibilmente sexy"

A quanto pare questa particolare epifania si è manifestata all'attrice candidata a sei premi Oscar durante un cineforum organizzato in casa con un gruppo di amici, con i quali si è confessata alla fine della visione del film: "Ogni settimana a casa mia guardiamo un candidato al miglior film dagli anni '60 ad oggi. Ora siamo arrivati agli anni '80. Pensavo di aver visto molti di questi film ma in realtà non è così, quindi è stato fantastico. Però devo dirlo, c'è qualcosa in lui ne Il Padrino o ne Il cacciatore che mi ha lasciato proprio 'whoa': si, ho proprio una grande cotta. Ed è questo che ottengono dalle mie serate cineforum: non una profonda educazione sul cinema, ma una passione per Robert De Niro".

