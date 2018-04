Amy Adams protagonista del thriller The Woman in the Window di Joe Wright

La star di Arrival e Animali notturni, Amy Adams, si è unita al cast dell'adattamento cinematografico di The Woman in the Window, diretto da Joe Wright (Espiazione, L'ora più buia) e scritto dal premio Pulitzer Tracy Letts. L'attrice interpreterà il personaggio principale nella pellicola tratta dal romanzo di A.J. Finn.

In The Woman in the Window la dottoressa Anna Fox vive reclusa nella sua casa di New York bevendo vino, guardando vecchi film e spiando i vicini.

Quando i Russell andranno ad abitare nella casa accanto, Anna vede in loro la famiglia ideale e inizia a spiarli prima di assistere ad un evento scioccante che cambierà la sua vita.

Il romanzo di A.J. Finn ha raggiunto il primo posto nella classica dei best seller del New York Times e ha venduto oltre un milione di copie negli Stati Uniti, ottenendo degli ottimi riscontri anche a livello internazionale.

Amy Adams recentemente è entrata a far parte della serie HBO, Sharp Objects, nel ruolo di Camille Preaker, una reporter che affronta i demoni del passato quando è costretta a tornare nella sua città natale. Recentemente la Adams ha terminato la produzione di Backseat, il docudrama su Dick Cheney, interpretato da Christian Bale.

The Woman in the Window è prodotto da Scott Rudin e Eli Bush. Di recente Joe Wright ha ottenuto consensi per il suo film su Winston Churchill, L'ora più buia, che ha regalato il primo Oscar in carriera a Gary Oldman.