Amy Adams e Jennifer Garner raccontano favole sui social per combattere il Coronavirus

Amy Adams e Jennifer Garner hanno creato una simpatica iniziativa per far si che i bambini possano impiegare il loro tempo libero diligentemente in questi giorni in cui le scuole sono chiuse a causa dell'epidemia di Coronavirus.

Le famose attrici hanno infatti collaborato con Scholastic, casa editrice nota a livello mondiale per la pubblicazione di testi educativi, per lanciare l'hashtag #SaveWithStories, che andrà a beneficio di Save the Children e della campagna No Kid Hungry di Our Strength.

La Adams ha diramato l'annuncio poche ore fa, affermando che l'iniziativa l'ha spinta "finalmente" ad unirsi al social network Instagram: "Ho deciso finalmente di unirmi a questo social per aiutare i bambini di tutto il paese che hanno bisogno del nostro aiuto e supporto in questo momento difficile", ha scritto. "Io e la mia amica Jennifer Garner lanciamo SAVE WITH STORIES, un posto dove le tue celebrità preferite leggeranno i libri preferiti dei tuoi figli."

Potete guardare il post in calce all'articolo.

