Amy Adams e Jake Gyllenhaal di nuovo insieme per un curioso biopic legato ad Avatar

Dopo aver lavorato insieme in Animali notturni, gli attori nominati all'Oscar Amy Adams e Jake Gyllenhaal collaboreranno nuovamente per produrre un adattamento del libro di memorie Finding the Mother Tree, che ha influenzato Avatar di James Cameron.

Amy Adams interpreterà la scienziata Suzanne Simard, una sorta di investigatrice scientifica che nel corso della sua carriera ha scoperto come gli alberi siano in grado di comunicare sottoterra attraverso un'immensa rete di funghi. La teoria all'inizio fu ampiamente ridicolizzata dalla comunità scientifica, ma nel corso degli anni fu comprovata e come noto fornì a James Cameron la base per la creazione del mondo di Pandora.

In una dichiarazione, Jake Gyllenhaal ha dichiarato che Finding the Mother Tree “è in parte un affascinante libro di memorie, in parte un corso accelerato di ecologia forestale. Eppure, riesce a raccontare anche le cose che contano di più: i modi in cui ci prendiamo cura l'uno dell'altro, o ci deludiamo a vicenda oppure ci ascoltiamo a vicenda. Dopo l'ultimo anno e mezzo, le sue lezioni sulla maternità, la connessione e il mondo naturale sono più tempestive che mai, e siamo entusiasti di collaborare con Amy, Stacy e la stessa Suzanne Simard per adattare questa maestosa storia in un film".

Amy Adams hanno aggiunto che il libro di memorie della Simard "mi ha entusiasmato perché è un racconto sul potere della natura arricchito da avvincenti paralleli con la vita personale di Suzanne. Il suo lavoro ha trasformato per sempre la nostra visione del mondo e l'interconnessione del nostro ambiente."

Ricordiamo che Amy Adams tornerà su Netflix con La donna alla finestra, il nuovo film di Joe Wright in uscita sulla piattaforma streaming dal prossimo 14 maggio.