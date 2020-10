Amy Adams irriconoscibile nel trailer di Hillbilly Elegy, il nuovo film di Ron Howard

Pochi minuti fa il servizio di streaming Netflix ha pubblicato il primo trailer ufficiale di Hillbilly Elegy, nuovo film del regista Ron Howard prodotto e distribuito dalla piattaforma on demand.

Nel filmato, che come al solito potete trovare all'interno dell'articolo, spicca un'irriconoscibile Amy Adams, leader di un cast che include anche Glenn Close, Gabriel Basso, Haley Bennett e Freida Pinto, e poi ancora Bo Hopkins e Owen Asztalos.

Il film racconterà la storia di J.D. Vance (Gabriel Basso), un ex marine del sud dell'Ohio e attuale studente di giurisprudenza di Yale: è sul punto di ottenere il lavoro dei suoi sogni quando una crisi familiare lo costringe a tornare nella casa che a lungo ha cercato di dimenticare. J.D. deve affrontare le complesse dinamiche della sua famiglia degli Appalachi, incluso il suo rapporto instabile con sua madre Bev (Amy Adams), che sta lottando con la dipendenza, e nonna Mamaw (Glenn Close), la donna che lo ha cresciuto.

Basato sul best seller del New York Times di J.D. Vance, Hillbilly Elegy uscirà in sale selezionate e sulla piattaforma Netflix a partire dal 24 novembre prossimo. Cosa ne pensate? Come al solito, fatecelo sapere nell'apposita sezione dei commenti che trovate in basso.

Ricordiamo che nelle prossime settimane sono in arrivo su Netflix anche Il Processo dei Chicago 7 di Aaron Sorkin, Rebecca di Ben Wheatley e soprattutto Mank di David Fincher.