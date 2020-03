Amy Adams indosserebbe di nuovo i panni di Lois Lane, ma non pensa che accadrà

L'universo DC ha avuto uno sviluppo decisamente complicato al cinema, e al momento è difficile vedere come la continuity instaurata da Man of Steel possa tornare a essere prominente. Ma a Amy Adams non dispiacerebbe tornare a vestire i panni di Lois Lane.

In un'intervista con Empire Magazine l'attrice di Sharp Objects e Animali Notturni non nasconde la volontà di tornare a interpretare l'intrepida reporter del Daily Planet, nonostante le probabilità che questo possa accadere siano molto basse.

"Sarei totalmente aperta a un ritorno, ma mi sembra di capire che lo studio si stia attualmente muovendo verso una direzione abbastanza differente" ha dichiarato l'attrice.

Effettivamente, l'ultima pellicola targata DC che abbiamo visto in sala, Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn) va presa come uno standalone, malgrado la protagonista sia proprio l'Harley Quinn di Margot Robbie, come anche il nuovo suicide Squad di James Gunn. Inoltre, il film candidato a 11 premi Oscar Joker non mostrava collegamenti con l'Ei fu DCEU (denominazione non ufficiale che continuiamo a usare per comodità), e Ben Affleck non è più Batman...

Rimarrebbero la Wonder Woman di Gal Gadot, impegnata al cinema con un sequel-prequel, essendo ambientato negli anni '80, Shazam!, che però funziona alla grande anche da solo, e l'Aquaman di Jason Momoa, che già di suo aveva provveduto ad effettuare dei retcon da Justice League. Non dimentichiamoci però del misterioso Flash di Ezra Miller con a capo Andy Muschietti, né di un Superman che, onestamente, chi ci capisce è bravo (Cavill è ancora il Superman in carica?).

Chissà, dunque, cosa riserverà il futuro alla Lois di Amy Adams (e al resto dei personaggi che abbiamo già imparato a conoscere).