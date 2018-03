Amy Adams è in trattativa per recitare nel film The True American

La nominata all'Oscar e vincitrice del Golden Globe(American Hustle, Arrival) sta concludendo l'accordo per recitare nel ruolo di protagonista inThe True American di Amazon. La notizia è stata riportata da Variety.

Alcuni addetti ai lavori hanno detto che la Adams vorrebbe davvero tanto lavorare a The True American, ma l'accordo non è ancora stato chiuso definitivamente e la programmazione e tutto quanto riguarda la pellicola è ancora in fase di elaborazione. Al momento Amy Adams sta promuovendo la sua serie limitata per HBO, Sharp Objects, in cui interpreta il ruolo di Camille Preaker, una giornalista che affronta i demoni psicologici del suo passato quando torna nella sua città natale per coprire la storia di un omicidio violento. La Adams serve anche come produttrice delle serie TV.

The True American sarà diretto da Pablo Larrain (Jackie) con l'attore candidato all'Oscar Mark Ruffalo (Avengers: Infinity War, Spotlight) e il candidato all'Oscar Kumail Nanjiani (The Big Sick, Silicon Valley) in trattative per i ruoli di co-protagonisti, insieme ad Amy Adams.

La sceneggiatura si basa sul libro di Anand Giridharadas, ambientato in Texas nei giorni successivi agli attacchi dell'11 settembre. La storia segue Rais Bhuiyan, un immigrato Muslin e veterano della Bangladesh Air Force, sopravvissuto per un soffio a un folle omicida che ha tolto la vita a due altri immigrati.

Che ne dite? Vi sembra un progetto interessante?