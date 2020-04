Amy Adams e Diane Lane nelle nuove immagini della Snyder Cut di Justice League

Zack Snyder ha pubblicato altre due nuove foto su Vero, offrendo ai fan la possibilità di vedere delle immagini di Amy Adams (Lois Lane) e Diane Lane (Martha Kent) tratte dall'inedita Snyder Cut. Entrambe le attrici recitano in ruoli secondari nella pellicola del DC Extended Universe ma sono comunque presenti nella versione inedita di Snyder.

Ricordiamo che il progetto di Justice League ha subito diversi stravolgimenti a causa dell'uscita di scena di Zack Snyder in seguito a dei problemi personali che gli hanno impedito di portare a termine la produzione del film.

Al suo posto è subentrato Joss Whedon, che ha conferito uno stile diverso al film, non riuscendo del tutto a soddisfare i fan DC e gli spettatori.



In Justice League, Bruce Wayne (Ben Affleck) chiede aiuto a Diana Prince (Gal Gadot) per affrontare un pericoloso nemico. Fianco a fianco, Batman e Wonder Woman lavorano alacremente per trovare e reclutare un team di metaumani in grado di contrastare questa nuova minaccia.

Ma nonostante il gruppo sia composto da supereroi incredibili come Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher) e The Flash (Ezra Miller), potrebbe già essere troppo tardi per salvare il pianeta dalla totale distruzione.

Nel cast del film figurano anche Henry Cavill nel ruolo di Superman, Jeremy Irons, Connie Nielsen, J.K. Simmons e Ciarán Hinds.

Nei giorni scorsi Screen Junkies ha creato un honest trailer mentre Zack Snyder ha svelato clamorose info su Aquaman.