Amy Adams e quel bacio a Di Caprio: 'Spielberg mi disse di guardarlo come un hamburger'

Quando Amy Adams si trovò sul set di Prova a Prendermi, diretta da Steven Spielberg e al fianco di un già lanciatissimo Leonardo Di Caprio, la futura star di Arrival e American Hustle era ancora una giovane attrice alle prime esperienze con produzioni importanti, per cui l'emozione di trovarsi a dover baciare il divo di Titanic era tangibile.

Emozione che Adams ricorda benissimo ancora oggi, stando a quanto l'attrice ha raccontato qualche tempo fa nel corso di un'intervista in cui si è trovata a ricordare proprio il ciak della scena in cui la sua Brenda sarebbe dovuta praticamente saltare addosso a Frank Abagnale Jr: in particolare, Adams ha voluto ricordare le singolari istruzioni datele da Spielberg per la perfetta riuscita della scena.

"Ci fu questo momento con Leo... Stavano preparando la scena ed io ero a qualche centimetro dalla sua faccia e pensavo tipo: 'Ok, sto per baciare Leonardo Di Caprio'. Ma non era semplicemente un bacio, dovevo praticamente arrampicarmi su di lui. L'indicazione di Spielberg al riguardo era stata: 'Mangia la sua faccia come se fosse un hamburger'. Mi disse: 'Stai morendo di fame e lo guardi come un hamburger, un gelato o qualcosa del genere" ha raccontato Adams.

L'attrice, intanto, è recentemente apparsa in alcune immagini della Snyder Cut di Justice League, nuovamente nei panni della Lois Lane del DC Extended Universe.