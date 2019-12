Amy Adams agorafobica nel primo trailer de La donna alla finestra di Joe Wright

La 20th Century Fox ha pubblicato online il primo e intrigante trailer ufficiale dell'annunciato e atteso La donna alla finestra, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di A.J. Finn diretto da Joe Wright (L'ora più buia, Anna Karenina) e interpretato da Amy Adams.

Come si evince dal trailer (ma così anche dal romanzo), il film prende gran parte della sua ispirazione da La finestra sul cortile di Alfred Hitchcock, pur cambiando drasticamente storia, decisamente più corale e con spunti narrativi differenti.



Basata sul romanzo primo in classifica dei bestseller del New York Times, la sceneggiatura del film è scritta dalla talentuosa Tracy Letts. La donna alla finestra segue la vicenda di una donna reclusa nella sua casa di New York, incapace di avventurarsi fuori nel mondo a causa del suo disturbo agorafobico. Trascorre le sue giornate bevendo vino, guardando vecchi film, ricordando i momenti felici e spiando i suoi vicini di casa dalla finestra. Proprio mentre è impegnata in quest'ultima attività assiste ad un crimine che coinvolge una nuova famiglia che abita accanto a lei, dando il via a una serie di eventi che metteranno a dura prova il suo disturbo, mettendo anche in dubbio la sua sanità mentale.

La Adams ha recentemente interpretato il ruolo da protagonista nella miniserie televisiva di successo Sharp Objects, trasmessa sulla HBO. Nel cast de La donna alla finestra troveremo un parterre di attori all star che comprende tra gli altri anche Gary Oldman, Julianne Moore e Jennifer Jason Leigh, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 14 maggio.