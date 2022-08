Amsterdam: uscita anticipata per il film all star di David O. Russell!

Dal regista de Il Lato Positivo e American Hustle, Amsterdam di David O. Russell promette di riportare un cast all star mai visto su schermo: Christian Bale, John David Washington, Margot Robbie, Rami Malek, Robert De Niro, Anya Taylor-Joy e un'infinità di altri. La buona notizia? Che la data d'uscita è stata anticipata!

Momento di rivedere il calendario uscite per Disney, che sta mettendo ordine nel momentaneo deserto distributivo creatosi per il botteghino autunnale di quest’anno. Uno degli spostamenti riguarda proprio il nuovo film di David O. Russell prodotto da New Regency e 20th Century rispetto alla data precedentemente fissata per Amsterdam. Il film riporta su schermo il feticcio del regista, Christian Bale, affiancato dal figlio di Denzel Washington già protagonista di Tenet e dall’intramontabile Margot Robbie nel ruolo dei tre protagonisti.

Il film sarebbe dovuto uscire il 4 novembre e si vociferava di una sua première al Toronto Film Festival, ma ora la nuova data lo fissa quasi a un mese di anticipo, per il 7 ottobre. Questo vuol dire che il film otterrà una prima diretta in sala, senza passare per la stagione dei festival. La pellicola vedrà due soldati e un’infermiera conosciutisi nel corso della Prima Guerra Mondiale, costretti a difendersi dalle accuse di un omicidio che non hanno commesso.

Di recente avevamo avuto modo di vedere il primo trailer di Amsterdam, che mostrava tutto il variegato cast all star, mai così numeroso in un film di Russell e al livello dei cast di Wes Anderson, che sarà il vero punto di forza del film. Attori e attrici che meritano di essere ricapitolati per intero: Christian Bale, Margot Robbie, Robert De Niro, John David Washington, Chris Rock, Alessandro Nivola, Andrea Riseborough, Anya Taylor-Joy, Matthias Schoenaerts, Michael Shannon, Mike Myers, Taylor Swift, Zoe Saldaña e Rami Malek.

