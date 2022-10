Amsterdam: Michael Shannon svela il suo personaggio preferito di Meyers

Manca poco all'uscita nelle sale italiane di Amsterdam, nuova fatica cinematografica di David O. Russell. La pellicola, che sarà presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, racconta di un intrigo politico durante la prima guerra mondiale che vedrà coinvolti tre amici.

Già dopo l'uscita del primo trailer, Amsterdam è stato capace di lasciare tutti senza fiato. Il ritmo incalzante e lo stuolo di star presentate in quei pochissimi minuti, per molti, potrebbero valere il prezzo del biglietto. La pellicola avrà come protagonisti Christian Bale, Margot Robbie e John David Washington nel ruolo di un gruppo di amici sgangherati con il compito di evitare un'enorme cospirazione poltica. In questo contesto, già particolarmente divertente, si incastrano personaggi secondari e personalità che cercheranno di aiutare o di mettere i bastoni tra le ruote ai tre protagonisti.

Mentre vengono pubblicate le prime recensioni di Amsterdam, gli appassionati aspettano con trepidante attesa l'uscita di questa nuova pellicola. Una delle dinamiche più interessanti e divertenti presentati in Amsterdam è sicuramente quella tra Mike Meyers e Michael Shannon. I due interpretano due spie che assistono i protagonisti prima ad Amsterdam e poi successivamente a New York durante la loro missione per "salvare la democrazia". La chimica tra i due, secondo quanto riportato da The Wrap, sembra essere unica.

Raccontandosi ai microfoni della rivista, i due hanno avuto la possibilità di confrontarsi sui rispettivi percorsi di carriera. "E' stato fantastico lavorare con Michael Shannon. E' come ritornare a scuola e giocare a tennis con qualcuno di migliore di te, la sfida aumenta" ha raccontato Meyers parlando anche dell'ottima esperienza maturata sul set. Shannon ha svelato, inoltre, quale tra i personaggi del collega lo ha fatto divertire maggiormente. "Penso di essere un ragazzo da Dieter" ha confessato divertito. "Li amo tutti, non mettetemi in questa posizione".

Nel frattempo Christian Bale ha cantato con Taylor Swift in una scena del film. Cosa vi aspettate da Amsterdam? Raccontatecelo nei commenti!