Amsterdam, John David Washington:'Umiltà e ottimismo hanno caratterizzato il set'

La star di Tenet John David Washington è uno dei protagonisti del prossimo film diretto da David O. Russell, Amsterdam. L'attore è stato intervistato da Collider e ha raccontato la sua esperienza sul set, rimarcando la grande collaborazione dei suoi colleghi e l'atmosfera cameratesca che si percepiva durante le riprese.

"Dal punto di vista della performance, il fondamento di questo set erano l'umiltà e l'ottimismo. È stato semplice iniziare con affetto e rispetto reciproco. Non percepivo ego sul set, quindi è stato più facile abbassare la guardia, essere vulnerabili, provare qualsiasi cosa e poi magari cadere a faccia in giù, perché sai che i membri del tuo cast ti avrebbero rialzato" ha spiegato Washington.



Un elogio in particolare per Christian Bale:"È stato un grande leader, facendo così. Il secondo giorno sul set è venuto nei miei piccoli alloggi e ha detto 'Benvenuto, hai superato il tuo primo giorno. Da qui in poi andrà meglio'. È stato importante, è stato fantastico. Poteva non farlo. Sarebbe potuto andare direttamente nella sua roulotte. Ma era fine giornata e ha deciso di dirmelo. Sapendolo, questo influenzerà la tua performance, il modo in cui ascolti i tuoi colleghi, come ricevi ciò che stanno dicendo e come ricevi gli appunti di David O. Russell. Se ti senti a tuo agio e sai che tutto questo si basa sull'umiltà e tutti si sostengono a vicenda, sarà più facile, agevole e divertente trovare le risposte alle domande dei tuoi personaggi e le loro motivazioni". Washington ha lavorato con Nolan così come Christian Bale. La star di Il cavaliere oscuro ha raccontato un aneddoto; Bale è impazzito per Chris Rock, e ha dichiarato di non riuscire a smettere di ridere alle sue battute tra una pausa e l'altra delle riprese.



Amsterdam è ambientato negli anni '30. Racconta la storia di tre amici: un medico, un'infermiera e un avvocato, i primi sospettati in un'indagine per omicidio. Nel cast del film, tra gli altri, anche Christian Bale, Margot Robbie, Chris Rock, Anya Taylor-Joy, Zoe Saldana e Robert De Niro. Ecco il poster ufficiale di Amsterdam, in attesa dell'uscita nelle sale.