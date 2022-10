Amsterdam, la critica si è espressa sul film di Russell: ecco le prime recensioni!

Con l'uscita anticipata di Amsterdam in sala, dal 4 Novembre al 7 Ottobre, molti critici hanno già potuto vedere il nuovo film di David O. Russell ed esprimere un parere in merito: la pellicola è stata bocciata o promossa?

Già dal trailer di Amsterdam abbiamo potuto vedere la lunga serie di star che celebra il film, come John David Washington, Christian Bale e Margot Robbie tra i tanti. La storia della pellicola ruota attorno ai tre personaggi principali, un dottore, un'infermiera e un avvocato, che diventano sospettati dell'omicidio del senatore statunitense Bill Meekins. In una narrazione che fonde tinte crime, drammatiche e della commedia, siamo di fronte a un esperimento sicuramente ambizioso. E secondo CinemaBlend anche riuscito. Eric Eisenberg ha infatti valutato il lavoro 3 stelle su 5, descrivendolo come un'esperienza cinematografica divertente, anche se cammina sul filo del rasoio dell'essere "troppo folle". D'accordo con lui è stato anche Travis Hopson di Punch Drunk Critics che ha dato anche lui ad Amsterdam 3 stelle su 5, definendolo "contorta ma divertente".



Meno riuscito è invece per SlashFilm, dove Amsterdam ha ottenuto 1 stella su 5. "È decisamente difficile anche per un cast di attori così talentuoso come questo salvare una narrativa che non riesce a decidere il tipo di film [a livello tonale] che sta cercando di essere. Se non conosci l'obiettivo, come può la tua performance raggiungerlo?" dice Jeff Ewing.

Secondo Ian Freer di Empire Amsterdam merita invece 2 stelle su 5. A suo parere il regista vuole celebrare l'amore, l'umanità e la gentilezza, ma il prodotto "soffre di un eccesso di dettagli della storia senza avere il vigore di sfrecciare attraverso di essa. Ha delle linee simpatiche e l'arte è perfetta, ma il risultato, dato tutto il talento coinvolto, è una delusione tonalmente inquieta: un gioco che non riesce a scatenarsi."