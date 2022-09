Amsterdam, clamorosa parata di star nel nuovo teaser del film di David O Russell!

David O. Russell Già nel primo trailer di questo Amsterdam avevamo potuto ammirare l'assurda parata di star che ritroveremo sul grande schermo al momento della proiezione: il cast del nuovo film di David O. Russell è davvero mostruoso, a partire dai tre protagonisti principali Margot Robbie, Christian Bale e John David Washington, per proseguire poi con "comprimari" di lusso come Anya Taylor-Joy, Robert De Niro, Michael B. Jordan, Rami Malek, Zoe Saldana, Mike Myers e addirittura un'inedita Taylor Swift. Un corteo da urlo che si ripresenta ancora una volta davanti ai nostri occhi in occasione del nuovo teaser presentato proprio in queste ore: la trama del film, ricordiamo, non ci è ancora stata svelata del tutto, ma stando a quanto possiamo leggere dalla breve sinossi pubblicata Amsterdam seguirà la storia di tre amici (Robbie, Bale e Washington) alle prese con uno dei più grandi complotti segreti della storia americana. Curiosi? Noi decisamente sì! Fateci sapere nei commenti le vostre impressioni su questa nuova fatica di David O. Russell: vi ricordiamo, intanto, che l'uscita di Amsterdam è stata anticipata al prossimo 7 ottobre.