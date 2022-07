Amsterdam, cast da urlo nel primo trailer del nuovo film di David O Russell!

Negli ultimi mesi abbiamo assistito alla nascita di un bel po' di cast stellari: pensiamo, ad esempio, a quelli dell'Oppenheimer di Christopher Nolan e del Barbie di Greta Gerwig. In questa corsa a completare l'album di figurine si è però inserito David O. Russell, uno che, in effetti, i grandi nomi non se li è mai fatti mancare.

Già nei mesi scorsi vi parlammo infatti del cast di Amsterdam, il nuovo film del regista di American Hustle e Il Lato Positivo, come di una squadra composta da alcune delle star di Hollywood più in vista del momento: tutti quei nomi hanno oggi fatto la loro comparsa nel primo trailer di quello che si annuncia come uno dei lavori più attesi della prossima stagione cinematografica.

Margot Robbie, Christian Bale, John David Washington, ma anche Anya Taylor-Joy, Mike Myers, Rami Malerk, Robert De Niro, Zoe Saldana e una Taylor Swift al grande ritorno sul grande schermo ci accompagnano infatti lungo i quasi tre minuti di questo trailer, durante il quale possiamo cominciare a farci un'idea della storia che, stando a quanto recita la sinossi, seguirà le avventure di tre amici ritrovatisi al centro di uno dei più incredibili complotti della storia americana.

Insomma, serve davvero sapere altro? L'appuntamento è per il prossimo 4 novembre, giorno in cui il film di David O. Russell farà il suo esordio sul grande schermo: qui, intanto, trovate la prima foto ufficiale di Amsterdam rilasciata nelle scorse settimane.