Amore per sempre, il film con Mel Gibson fu uno dei primi scritti da J.J. Abrams

Questa sera su Paramount alle ore 21:10 andrà in onda il film Amore per sempre, con protagonista la coppia inedita composta da Mel Gibson e Jamie Lee Curtis; la pellicola del 1992 diretta da Steve Miner fu una delle primissime sceneggiature firmate da un giovanissimo J.J. Abrams, prima di ottenere fama e riconoscimento internazionali.

La pellicola racconta di due ragazzi che risvegliano un pilota dell'aviazione, ibernato alla fine degli anni '30. I due fanno incontrare l'uomo con la madre di uno dei due, che scopre la verità sul suo passato. Il pilota è rimasto ibernato per un periodo di 53 anni e sarà costretto ad affrontare una nuova esistenza e una nuova realtà, difficile da accettare.

Non tutti sanno però che Amore per sempre (nell'originale Forever Young), è una delle prime pellicole hollywoodiane a portare la firma di J.J. Abrams, il regista che anni dopo raggiungerà la fama internazionale prima in ambito televisivo rivoluzionando il panorama delle serie, come in Alias e Lost principalmente (ma possiamo citare anche Fringe), e poi anche nel grande cinema grazie alla sua rielaborazione di due grandi franchise di fantascienza come Star Trek (dirigendo anche i primi due film della saga reboot) e Star Wars (firmando Il Risveglio della Forza, terzo film per incassi nella storia del cinema, e L'Ascesa di Skywalker).

Abrams iniziò a firmare sceneggiature proprio nei primi anni '90: la prima fu quella di Filofax - Un'agenda che vale un tesoro co-firmata insieme a Jill Mazursky; mentre subito dopo firmerà anche lo script di A proposito di Henry con Harrison Ford protagonista; nel 1998 fu co-sceneggiatore del blockbuster e campione di incassi Armageddon di Michael Bay. Mentre nel 2006 avrebbe firmato il suo esordio alla regia con Mission: Impossible III, producendo anche il capitolo successivo.