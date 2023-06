Amore ed altri rimedi, come è stata realizzata la locandina del film?

Amore e altri rimedi è diventato, in poco tempo, un piccolo cult. La pellicola racconta la storia dello spirito libero Maggie che, refrattaria alle relazioni stabili, trova l'amore in Jamie Randall anche lui poco tendente alla monogamia. La realizzazione del poster del film, ebbe una genesi particolare.

Nel film sono presenti diverse scene di sesso capaci di chiarire quanto il rapporto tra i due personaggi passi da una passione irrefrenabile ad un qualcosa di più stabile e duraturo. La realizzazione di quelle scene mise a dura prova Anne Hathaway e Jake Gyllenhaal che dichiarò quanto sia stata una impresa fingersi eccitato con la collega per Amore e altri rimedi. Insomma, i due interpreti dovettero fare un lunghissimo lavoro con gli intimacy coordinator in modo da rendere la chimica tra di loro il più vera possibile.

Durante le riprese di una di queste scene il regista del film Edward Zwick organizzò una foto di gruppo mentre i due protagonisti erano appena stati preparati per girare la scena. La scelta di scattare la foto in quel momento aveva come obiettivo farli sentire maggiormente a loro agio e rimuovere l'imbarazzo che c'era ancora tra loro. La foto che ritraeva, il regista e i due attori venne utilizzata per la locandina ufficiale del film rimuovendo Zwick in digitale.

