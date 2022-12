L'amore non va in vacanza, il sequel è davvero in cantiere? La risposta di Kate Winslet

Negli ultimi giorni sono circolate diverse voci sul possibile sequel in lavorazione della commedia romantica di Nancy Meyers, L'amore non va in vacanza, uscito nelle sale nel 2006, con protagonisti Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black. La star di Titanic ha commentato queste voci cercando di fare un po' di chiarezza.

Nel corso di un'intervista rilasciata a People, Kate Winslet ha risposto alla domanda sull'ipotetico sequel di L'amore non va in vacanza:"Ho letto qualcosa al riguardo ma è la prima volta che ne sento parlare. Ti assicuro che nessun agente o rappresentante o qualcuno del mio giro ha mai avuto con me una conversazione sull'argomento. Con la mano sul cuore, non ne abbiamo mai parlato". Sul nostro sito potete leggere la recensione di L'amore non va in vacanza.



Nel film di Nancy Meyers Cameron Diaz interpreta Amanda, una montatrice di trailer cinematografici che offre in prestito la sua villa di Los Angeles in cambio di una vacanza dopo aver rotto con il fidanzato. Decide di scambiare la propria abitazione con il cottage in campagna dove vive Iris (Kate Winslet), un'editorialista inglese innamorata del proprio collega Jasper, che le ha appena annunciato di sposarsi. Nel corso della vacanza Amanda s'innamora del fratello di Iris (Jude Law) mentre quest'ultima si avvicina ad un amico dell'ex di Amanda, interpretato da Jack Black.



Nell'ultimo periodo si è parlato di un sequel ipotetico di L'amore non va in vacanza ma queste ultime dichiarazioni di Kate Winslet sembrano allontanare questa possibilità.