L'amore non va in vacanza, il sequel è confermato? Ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da una fonte al Sun, sarebbe stato confermato un sequel della commedia romantica cult L'amore non va in vacanza, uscito nel 2006 e con protagonisti Jude Law, Cameron Diaz, Kate Winslet e Jack Black. Un quartetto d'attori che ha contribuito al successo del film. Quali sono i dettagli del nuovo progetto?

"Il piano delle riprese è di iniziare il prossimo anno, principalmente nel Regno Unito e in Europa e i talenti principali sono tutti a bordo. È uno dei film di maggior successo nel suo genere e viene ancora apprezzato ogni anno da milioni di fan in tutto il mondo: ha perfettamente senso rivisitare tutti quei personaggi e scoprire cosa ne è stato delle loro vite dopo che si sono unite. Sarà divertente, toccante e commovente, proprio quello che tutti vogliono a Natale" ha dichiarato la fonte.



Rivelatosi un successo al botteghino, L'amore non va in vacanza è diretto da Nancy Meyers e racconta la storia di quattro personaggi: Amanda - Cameron Diaz ricorda di aver corso sette miglia al giorno con i tacchi - si è lasciata con il fidanzato Ethan e decide di partire per una vacanza. Iris (Kate Winslet), è una giornalista inglese innamorata da anni del suo collega Jasper, che invece la sfrutta per ogni suo comodo. Appena l'uomo le annuncia il matrimonio con la sua fidanzata, e la ragazza è disperata. L'unica soluzione è scambiare la casa per un paio di settimane con Amanda. La loro vita cambierà per sempre.



Su Everyeye trovate la recensione del dvd di L'amore non va in vacanza.