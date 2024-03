L'amore non va in vacanza, Kate Winslet:'Si, ho bocciato il provino di Robert Downey Jr.'

La scorsa estate, Robert Downey Jr. raccontò che il suo provino per L'amore non va in vacanza di Nancy Meyers non andò bene perché Kate Winslet criticò il suo lavoro sull'accento. Ora la star di The Regime - Il palazzo del potere ha confermato di non aver amato la performance del collega per il ruolo poi assegnato a Jude Law.

Ospite di Jimmy Fallon al The Tonight Show, Winslet è stata interpellata sull'argomento proprio dal conduttore, che partecipò ai provini per il ruolo assegnato in seguito a Jack Black:"Lo ricordo estremamente bene" ha risposto l'attrice "Davvero. Ci avevano detto che era solo una lettura. Pensavo fosse solo una lettura, tipo una lettura divertente della sceneggiatura. Non sapevo fosse un provino per il ruolo. Mi dispiace molto che tu non abbia avuto la parte. Mi dispiace se sono stata cattiva o scortese in qualche modo... Stavi male, eri molto malato e ti disinfettavi ossessivamente le mani. Pensavo 'Ok, è uno di quelli'. Eri molto malato".

Il provino della star di Oppenheimer:"Robert Downey Jr. poi ha fatto un accento inglese ma io ho pensato fosse un accento australiano. Ho pensato 'è brutto, non funzionerà. Chi gli dirà che suona terribile?'". Fallon ha ribattuto che secondo lui Downey Jr. voleva davvero fare un accento australiano anche se il personaggio non era australiano e l'aveva apprezzato:"In realtà non era così fantastico" ha risposto ridendo insieme al conduttore "Ma è carino da parte tua averlo detto... Ed ecco che Robert ora vince tutto [riferendosi a Oppenheimer]". Su Everyeye potete recuperare la nostra recensione de L'amore non va in vacanza.

Robert Downey Jr. lo scorso anno raccontò di quanto fosse consapevole di essere sfavorito contro Jude Law e che Jimmy Fallon e lui vennero chiamati soltanto come sostituti:"Jimmy e io siamo stati chiamati solo come riempitivi... La regista aveva bisogno di qualcuno per leggere con le ragazze, e noi eravamo lì seduti pensando 'Sta per succedere a noi'. Pensavo, 'Devo avere un accento inglese migliore di Jude Law a questo punto'. E Winslet ha detto 'Quell'accento britannico è il peggiore che abbia mai sentito'. E io ho pensato 'Me ne vado adesso ma mi prendo le gomme da masticare dal minibar'".

L'amore non va in vacanza racconta la storia di due donne, Amanda (Cameron Diaz), una montatrice cinematografica che si è appena lasciata con il fidanzato, e Iris (Kate Winslet), una giornalista inglese innamorata da tre anni del suo collega Jasper (Rufus Sewell), che ne approfitta, sfruttandola per ogni suo comodo, e le ha appena annunciato di essere in procinto di sposarsi. Desiderose di cambiare aria per un po', Amanda e Iris si scambiano la casa e conosceranno l'amore con l'affascinante Graham (Jude Law) e l'istrionico Miles (Jack Black).

Due anni fa, Kate Winslet parlò del sequel de L'amore non va in vacanza, richiesto a gran voce dai fan.