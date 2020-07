Un amore e mille matrimoni, la rom-com con Sam Claflin nella top 10 Netflix

Un debutto coi fiocchi quello di Un amore e mille matrimoni, commedia romantica di Dean Craig, con protagonista Sam Claflin. Il film è subito entrato nella top 10 dei film più visti su Netflix. Co-produzione Notorious Pictures e Tempo Productions, Un amore e mille matrimoni è stato acclamato anche da diversi magazine come Variety.

Il film di Dean Craig racconta la storia di un matrimonio in tre versioni attraverso il punto di vista del personaggio protagonista, interpretato da Sam Claflin, che Variety ha elogiato perché avrebbe ricreato lo spirito dei personaggi di Hugh Grant nelle rom com degli anni '90.

Jack (Claflin) è intenzionato a progettare il matrimonio della sorella minore nei minimi particolari, per far si che non vi siano sbavature. Tuttavia contemporaneamente dovrà gestire un'ex fidanzata impazzita, un imbucato che nasconde un segreto, l'inaspettato incontro con la donna dei suoi sogni e una pillola per dormire finita nel posto sbagliato.



Alla regia del film Dean Craig, sceneggiatore di Funeral Party e del remake, Il funerale è servito, e di comedy come Tre uomini e una pecora e il sequel Tre uomini e una bara.

Il cast del film è ricco di star e oltre a Sam Claflin comprende Olivia Munn, Eleanor Tomlinson, Freida Pinto, Aisling Bea e Joel Fry.

Un mix di divertimento, romanticismo e genere fantastico, per un prodotto che ha conquistato il cuore di molti utenti di Netflix.

