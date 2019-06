L'amore tra Iron Man e Rescue in una foto promozionale di Avengers: Endgame

Liz Georgoff, membro del dipartimento artistico dei Marvel Studios, ha pubblicato sul suo account Instagram un'immagine promozionale di Avengers: Endgame. L'immagine ritrae un momento affettuoso tra Tony Stark e Pepper mentre indossano le armature di Iron Man e Rescue. Nei costumi tuttavia non ci sono né Robert Downey Jr. e né Gwyneth Paltrow.

La stessa Liz Georgoff ha confermato come la produzione volesse scattare delle foto con i due personaggi a scopo promozionale.

Ma le due star del film non sono le due persone che indossano l'armatura nello scatto: come affermato da Georgoff è proprio lei a indossare il costume di Rescue, con l'addetto ai costumi, Christopher Swift che 'interpreta' Iron Man.

La piccola curiosità che riguarda lo scatto è che Georgoff e Swift all'epoca della foto avevano una relazione.



La Marvel non ha comunicato ufficialmente se le immagini verranno effettivamente utilizzate o meno. Tuttavia la foto è molto commovente e rappresenta simbolicamente la fine di un'epoca.

In seguito alla morte di Tony Stark e all'abbandono di Robert Downey Jr. anche Gwyneth Paltrow ha confermato che non vestirà più i panni di Pepper:"Mi sento un po' vecchia per stare in un'armatura tutto il giorno" ha confessato l'attrice.

Endgame ha superato Titanic e vede all'orizzonte la vetta della classifica dei film con il più alto incasso nella storia del cinema.

Raggiunta quota 2,7 miliardi di dollari ora mancano 75 milioni per agganciare il film di James Cameron.