Il Gran Maestro di Jeff Goldlbum tornerà davvero in Thor: Love and Thunder?

Jeff Goldblum è un attore che lascia il segno: grazie a certi ruoli della sua carriera cinematografica e soprattutto al carattere spigliato, l’interprete ha sfoderato ancora una volta il suo guizzo parlando del possibile ritorno in Thor: Love and Thunder nei panni del Gran Maestro dopo le voci di corridoio degli ultimi tempi.

“Vivo di più io in dieci minuti che molte persone in tutta la loro vita”: con queste parole si è presentato Jeff Goldblum durante una puntata di The Late Show with Stephen Colbert per presentare il suo nuovo film indie The Mountain. Il conduttore televisivo, erede dello scettro immortale di David Letterman, ha intavolato una intervista diversa dal solito, architettando così un botta e risposta che ha intrattenuto il pubblico in studio e a casa.

Tra un commento e l’altro è emerso un particolare interessante su uno dei ruoli più recenti dell’attore: i fan del Marvel Cinematic Universe ricorderanno sicuramente il volto beffardo del Gran Maestro di Thor: Ragnarok, e stando a certe voci di corridoio non sembra così remota un’altra comparsa in Thor: Love and Thunder.

Come già raccontato, il nuovo film della Fase 4 del MCU è stato al centro di una notizia fasulla sul personaggio di Goldblum, per quanto il diretto interessato avesse già lasciato intendere di voler tornare nel nuovo capitolo del cinecomic.

Insomma, dopo i successi de La Mosca e Jurassic Park, Jeff Goldblum vuole avere ancora tanto da dire a suon di superpoteri interstellari: ci sarà tempo per scoprirlo fino al 5 Novembre 2021, anno di uscita del nuovo film del MCU che sancirà il ritorno di Natalie Portman. E non solo, dato che si parla anche della comparsa di Kat Dennings, attrice già vista in Thor: The Dark World nel ruolo di Darcy.