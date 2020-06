Amore senza confini, il film che ha cambiato la vita di Angelina Jolie: ecco perché

Questa sera torna in tv Amore senza confini - Beyond Borders, pellicola del 2003 diretta da Martin Campbell che vede come protagonista Angelina Jolie. Il film è uscito nelle sale con la tagline "L'amore cambia le persone. Alcune persone cambiano il mondo", e in effetti è ciò che accaduto alla star.

Amore senza confini segue le vicende di Sarah Jordan, un'ingenua e benestante signora americana di Londra che quando conosce Nick Callahan, un medico che compie grossi sforzi umanitari in paesi devastati dalla guerra, resta talmente colpita da lasciarsi la sua vita ovattata alle spalle e partire per un rischioso viaggio in giro per il mondo al seguito del dottore.

Girato in autentici villaggi della Cambogia, dove la produzione ha installato delle postazioni di acqua corrente per gli abitanti, il film ha ispirato Angelina Jolie ad occuparsi di aiuti umanitari nei paesi del terzo mondo. L'attrice, che ha dottato suo figlio Maddox durante le riprese della pellicola, in seguito è anche divenuta ambasciatrice dell'Alto Commissariato dell'Onu per i rifugiati.

Il film va in onda questa sera su Paramount Channel alle ore 21.10. Apparsa l'anno scorso in Maleficent - Signore del male, lo ricordiamo, Angeline Jolie parteciperà a Gli Eterni, nuovo atteso capitolo del Marvel Cinematic Universe in arrivo nelle sale a febbraio 2021.