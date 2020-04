Il miglior Ben Affleck ne L'amore bugiardo, prima del tracollo con Batman

Questa sera alle 21:30 TV8 manderà in onda L'amore bugiardo - Gone Girl, ad oggi ancora l'ultimo film diretto da David Fincher e che può vantare il contributo eccezionale di un cast in stato di grazia, da Rosamund Pike a Ben Affleck, il cui personaggio qui lascia davvero il segno.

Nell'opinione pubblica, infatti, Ben Affleck non è quasi mai inserito in nessuna classifica di miglior attori né tantomeno in quelle di interpretazioni memorabili. Eppure, oltre all'incredibile talento - quello sì senza discussioni - alla regia, capace infatti di regalare film incredibili come Gone Baby Gone, The Town o il pluripremiato Argo, Affleck ha saputo consegnare al pubblico e ai suoi film interpretazioni di assoluto rilievo nel corso della sua più che trentennale carriera d'attore.

Dagli esordi in piccoli ruoli per Richard Linklater (La vita è un sogno) e Kevin Smith (Generazione X), al successo internazionale con Will Hunting - Genio ribelle, scritto dallo stesso Affleck insieme all'amico fraterno Matt Damon e con il quale si guadagnò il suo primo Oscar in carriera. Dopo aver trascorso quasi tutti gli anni Duemila a "batter cassa" con una serie ben assestata di blockbuster (ricordiamo tr gli altri Armageddon e Pearl Harbor con Michael Bay, ma anche Trappola criminale, Al vertice della tensione e Paycheck), condizionati anche dalla turbolenta relazione sentimentale con Jennifer Lopez, il 2006 lo vede emergere come grande interprete per il film Hollywoodland, nel quale ritrae con intenso trasporto la tragica figura di George Reeves, attore che impersonò Superman in televisione negli anni '50 e che morì in circostanze sospette.

Dopo fu la volta di State of Play, nel quale interpretava un politico corrotto al fianco di Russell Crowe, mentre il 2012 lo vede impegnato con il regista di culto Terrence Malick in To the Wonder, poco apprezzato seguito "spirituale" di The Tree of Life, in cui Affleck fornisce la sua interpretazione più sopttovalutata.

Inutile poi dire che come Bruce Wayne nel DCEU si è distinto con merito, risultando un Bruce Wayne credibile e solido sia nel fisico che nelle movenze, specialmente in Batman v Superman: Dawn of Justice. Sfortunatamente la stessa cosa non si può dire dell'intero progetto da 'universo condiviso' della Warner Bros., del quale oggi non rimangono che le macerie.