Da "L'amore è nell'aria" ad "Hakuna Matata", ecco le canzoni de Il Re Leone live-action

Le prime reazioni positive per Il Re Leone ci fanno ben sperare in un adattamento funzionale e riuscito di uno dei classici Disney più amati e venerati, che ricordiamo non sarà live-action ma trasposizione in CGI, un'esperienza completamente nuova per queste produzioni, che hanno sempre avuto elementi in carne e ossa.

Nel corso della promozione, comunque, grazie alla Disney Music Italia possiamo condividere con voi sette dei brani classici cantanti dai nuovi doppiatori italiani, tra cui ci sono Marco Mengoni come voce di Simba, Elisa come voce di Nala, Massimo Popolizio come Scar, Edoardo Leo nel pelo di Timon e Stefano Fresi in quello di Pumbaa.



Ci sono le più famose riadattate a dire il vero molto bene, a partire da Il Cerchio della Vita, passando per Hakuna Matata fino a Voglio diventar presto un re e L'amore è nell'aria stasera, tutti brani stra-conosciuti che faranno la gioia dei fan di lunga data (qui trovate invece tutti i brani in versione originale). Il Re Leone diretto da Jon Favreau vede come doppiatori originali Donald Glover, Beyoncé, Seth Rogen Chiwetel Ejiofor e John Oliver, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 21 agosto.



