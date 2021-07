Amore & Altri Rimedi, Jake Gyllenhaal: 'Fingersi eccitato con Anne Hathaway fu un'impresa'

Il sesso è uno degli elementi più importanti di Amore & Altri Rimedi: il film del 2011 con Jake Gyllenhaal e Anne Hathaway gioca moltissimo sulla complicità e l'intesa tra i due protagonisti in tal senso, finendo per regalare un bel po' di minutaggio a scene in cui i nostri sono a letto completamente nudi.

Situazione, quella dello svestirsi sul set, che spesso crea qualche imbarazzo alle parti in causa: un ostacolo che nel caso di Amore & Altri Rimedi fu brillantemente aggirato, sia per la capacità del regista Edward Zwick di mettere a proprio agio i suoi attori che per l'ottima intesa tra Hathaway e Gyllenhaal, entrambi perfettamente in grado di alleggerire l'atmosfera.

Il problema fu casomai l'opposto, con il clima sul set che cominciò a farsi eccessivamente leggero perché fosse presente quella tensione necessaria a rendere credibili le scene di sesso. Piuttosto esplicative, in tal senso, furono le dichiarazioni di Jake Gyllenhaal: "Ho avuto una carriera piuttosto rispettabile fino a questo momento, ma niente è stato difficile quanto fingermi eccitato davanti a Anne Hathaway. Sono fiero di esserci riuscito" spiegò l'attore all'epoca dell'uscita del film.

Cosa ne dite? La chimica tra i due è stata tale da rendere credibile il risultato finale? Lasciateci il vostro parere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Amore & Altri Rimedi.