Un Amore a 5 Stelle, il film ripudiato da Ralph Fiennes e dal suo sceneggiatore

I passi falsi capitano a tutti, nella carriera come nella vita più in generale: il mondo del cinema non fa eccezione, per cui non è raro imbattersi in attori, registi, sceneggiatori e così via ben poco contenti nel vedersi associati ad film che non considerino esattamente i loro lavori migliori. Un esempio valido è Un Amore a 5 Stelle.

Molti di voi avranno probabilmente un bel ricordo del film del 2002 con Jennifer Lopez e Ralph Fiennes: classica commedia romantica all'americana, Un Amore a 5 Stelle narra la storia di Christopher (Fiennes) e Marisa (Lopez), innamorati l'uno dell'altra nonostante il primo creda che la seconda, di professione cameriera, sia una persona altolocata.

Un film davanti al quale in tanti avranno passato più di una serata tranquilla, ma che il suo protagonista proprio non vuole venga associato a lui: Ralph Fiennes ha infatti più volte apertamente ripudiato Un Amore a 5 Stelle, evidentemente non ritenendo quella nei panni di Christopher una delle sue prove attoriali più riuscite.

Sulla stessa lunghezza d'onda troviamo lo sceneggiatore John Hughes: l'autore fu infatti decisamente poco soddisfatto del risultato finale, ben lontano dalle sue idee iniziali, al punto da chiedere di essere accreditato come uno pseudonimo (Edmond Dantés, nome che Hughes utilizzò anche per Beethoven e Drillbit Taylor).

Qual è il vostro giudizio su Un Amore a 5 Stelle? Credete che meriti questo disprezzo da parte degli artisti coinvolti o che la loro reazione sia un po' esagerata? Ditecelo nei commenti! Di recente, intanto, Jennifer Lopez ci ha raccontato il suo incontro con Billie Eilish, spendendo parole di elogio per la popstar americana.