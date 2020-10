Ammonite, ecco il nuovo trailer del dramma romantico con Kate Winslet e Soirse Ronan

In attesa del suo imminente debutto alla Festa del Cinema di Roma 2020, il dramma romantico Ammonite diretto da Francis Lee torna a mostrarsi con un nuovo full trailer ufficiale diffuso in rete da Lionsgate UK.

Ambientato in una piccola cittadina costiera del Regno Unito nel 1840, il film vede Kate Winslet nei panni della cercatrice di fossili Mary Anning. Con i giorni delle sue famose scoperte geologiche ormai alle spalle, la donna ora cerca possibili comunità da vendere ai turisti per mantenere se stessa e la madre malata. Un giorno, un ricco turrito fa visita a Mary e le chiede di prendersi cura della moglie malata, Charlotte (Saoirse Ronan), la quale soffre di malinconia. Per Mary l'offerta è impossibile da rifiutare, e così si ritrova con una nuova apprendista che non ama l'acqua quanto lei.

Presentato in anteprima al Toronto International Film Festival, il film fa parte della selezione ufficiale di Cannes 2020 e a breve farà il suo debutto anche alla kermesse della capitale. L'uscita nelle sale americane è fissata al 13 novembre, mentre restiamo in attesa di notizie sulla distribuzione italiana.

