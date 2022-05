Amleto, Riz Ahmed protagonista della nuova trasposizione in chiave moderna!

L'opera di Shakespeare non è nuova a trasposizioni in chiave contemporanea, basti pensare al Romeo + Giulietta di Baz Luhrmann o allo stesso West Side Story, chiaramente ispirato proprio alla storia dei due sfortunati amanti: stessa sorte toccherà dunque ora ad Amleto, cha nei prossimi tempi diventerà un film diretto da Aneil Karia.

A dar volto al protagonista della storia ci sarà Riz Ahmed, recentemente visto in Encounter su Amazon Prime Video e già apprezzatissimo dal grande pubblico in film come Rogue One: A Star Wars Story e soprattutto Sound of Metal, che valse all'attore anche una nomination agli Oscar come Miglior attore protagonista.

"Questo è un Amleto che parla di razza, privilegio, corruzione. Amleto appartiene ad una famiglia britannica indiana benestante che ha comprato la propria posizione nell'establishment inglese pagandola cara in termini personali. È una storia urgente raccontata in modo intelligente, che catturerà gli spettatori e non li lascerà andar via" sono state le parole con cui Ahmed e Karia hanno raccontato il film.

Nel cast, oltre al già citato Riz Ahmed, troveremo anche Morfydd Clark e Joe Alwyn, mentre WME Independent si occuperà della distribuzione su scala internazionale: il prossimo Festival di Cannes sarà l'occasione, per Karia ed Ahmed (che farà anche da produttore) per cercare di destare l'interesse di possibili finanziatori.