La forza dell'amicizia nel nuovo spot di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Una delle cose che Star Wars ci ha insegnato nel corso degli anni è che sì, l'eroe ha ovviamente il suo ruolo fondamentale nell'impresa, ma la riuscita di questa sarebbe impossibile senza un adeguato supporto. In questa direzione sembra andare anche Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, a giudicare dall'ultimo spot.

Il breve filmato in questione è il secondo di una serie di spot di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker che ci accompagnerà da qui all'uscita del film, che per noi fan italiani cadrà il prossimo 18 dicembre (con due giorni di anticipo, dunque, rispetto all'esordio previsto in America).

Esattamente come nello spot precedente si tratta di una trentina di secondi piuttosto serrati con scene di battaglia: proprio nei primi secondi vediamo però Finn e Poe rifiutarsi di lasciar partire Rey da sola, nonostante le obiezioni della nostra protagonista circa l'ovvia pericolosità della missione.

Anche qui torniamo a sentire la voce dell'Imperatore che, proprio come nel filmato rilasciato nei giorni scorsi, dichiara solennemente: "Che la battaglia abbia inizio". Ci viene inoltre data la possibilità di ammirare nuovamente la tanto discussa Dark Rey, sulla cui natura però non sono trapelati spoiler di alcun tipo.

A proposito di spoiler: avete idea di chi sia il membro del cast di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker più incline a lasciarsi sfuggire informazioni top secret?