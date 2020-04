Quasi Amici, che fine hanno fatto i veri Driss e Philippe?

Una storia d'amicizia che partendo dalla Francia toccò il cuore del mondo intero quella narrata in Quasi Amici, il film del 2011 firmato da Olivier Nakache ed Eric Toledano. Impossibile non commuoversi davanti alla storia di Philippe e Driss: ma chi sono nella realtà i due protagonisti del film?

La storia di Philippe Pozzo di Borgo e Abdel Sellou è, in effetti, quella che ci viene raccontata dal film: miliardario di nobili origini, Philippe diviene paraplegico in seguito ad un tragico incidente e decide di assumere Abdel (Driss, nel film) come suo badante nonostante non sia esattamente la persona più raccomandabile del mondo.

Tra i due nasce una splendida amicizia che, come ci rivelano anche le ultime scene del film, prosegue ancora oggi: Philippe ha ritrovato anche grazie al suo amico la gioia di vivere ed ha deciso di risposarsi e andare a vivere in Tunisia con l'attuale moglie Khadija e i figli; Abdel, invece, ha definitivamente messo la testa a posto ed è diventato un piccolo imprenditore in Algeria, dove ha tre figli ed un allevamento di polli.

"Per me è stato come il maestro Jedi di Star Wars, che combatte al tuo fianco e ti insegna quello che devi fare. Altro che Quasi Amici, come dice il titolo italiano: lui per me è ben più di un amico, è anche un padre, un maestro, il mio angelo. L'ho cacciato in tanti guai, ma non per cattiveria: era l'incoscienza dei vent'anni. Un altro mi avrebbe cacciato" ha spiegato qualche tempo fa Abdel Sellou.

