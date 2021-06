Gli amici delle vacanze, il film con John Cena arriva su Disney+: ecco quando

Il catalogo di Disney+ si arricchisce sempre più e nelle prossime settimane potremo contare su una nuova irriverente aggiunta. Stiamo parlando de Gli amici delle vacanze, il film commedia con John Cena targato 20Th Century Studios.

Questa pellicola che negli Stati Uniti sarà rilasciata su Hulu, in Italia arriverà il prossimo 27 agosto su Star, la nuova sezione del servizio streaming on demand di Disney+ che aggiungerà all'offerta della piattaforma una moltitudine di contenuti, tra serie tv e film, rivolti per lo più ad un pubblico di adulti.

La sinossi de Gli amici delle vacanze ricevuta a mezzo comunicato stampa recita: "I morigerati Marcus ed Emily (Lil Rel Howery, Yvonne Orji) fanno amicizia in un resort in Messico con Ron e Kyla (John Cena, Meredith Hagner), festaioli e sempre alla ricerca di nuove emozioni. Lasciandosi trasportare dal momento, la coppia solitamente rigorosa vive una settimana di divertimento disinibito e sregolatezza con i loro nuovi amici delle vacanze. Mesi dopo la loro vacanza fuori dagli schemi, Marcus ed Emily rimangono sconvolti quando Ron e Kyla si presentano senza invito al loro matrimonio, creando il caos e dimostrando che ciò che accade in vacanza, non necessariamente rimane in vacanza".

Diretto da Clay Tarver, Gli amici delle vacanze è stato scritto da Tom Mullen & Tim Mullen, Clay Tarver e Jonathan Goldstein & John Francis Daley. Todd Garner e Timothy M. Bourne sono i produttori, mentre Steve Pink e Sean Robins sono gli executive producers.