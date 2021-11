Quasi amici, Omar Sy celebra i 10 anni del film: 'Una straordinaria avventura'

10 anni fa usciva al cinema Quasi Amici, il film scritto e diretto da Olivier Nakache e Éric Toledano con protagonisti Omar Sy e François Cluzet nei panni rispettivamente di un badante/galeotto fuori dagli schemi e un ricco e schivo tetraplegico, ormai disinteressato alla vita.

Per celebrare questo importantissimo anniversario, l'amatissimo interprete di Driss ha scritto un post sui social, ricordando quanto straordinaria e di successo sia stata questa pellicola.

"10 anni fa oggi, Quasi amici usciva al cinema e cambiava la mia vita in tanti modi e tanti luoghi. Grazie a tutti voi che avete fatto di questo film una così bella e straordinaria avventura. Grazie a Toledano e Nakache per avermi regalato con così tanta fiducia e gentilezza. Grazie a François Cluzet per avermi guidato, dato e insegnato così tanto. Ve ne sono infinitamente riconoscente. Grazie".

Prima dell'avventura di Quasi Amici, Omar Sy era poco più che una sconosciuto, ma questa commedia gli ha letteralmente aperto le porte del cinema che conta, permettendogli addirittura di approdare a franchise di grande risonanza come X-Men e Jurassic World.

L'attore è anche approdato su Netflix con una serie ispirata elle vicende del ladro gentiluomo più famoso di tutti tempi. Qualche mese fa, Lupin è stata rinnovata per una terza stagione, e questo testimonia quanta strada abbia fatto Omar Sy e quanto sia entrato rapidamente nel cuore del pubblico.