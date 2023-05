Quasi Amici, di che malattia soffre il protagonista del film?

La toccante storia di Quasi Amici non esisterebbe senza il più drammatico degli incipit: Philippe, uno dei due protagonisti del film, è infatti completamente paralizzato dalla testa in giù, ed ha quindi bisogno di avere accanto una persona che sia capace di prendersi cura 24 ore su 24 di ogni suo bisogno.

Ispirato alla vera storia di Philippe Pozzo di Borgo, il personaggio interpretato da Francois Cluzet non si trova in questo stato a causa di una patologia: come viene spiegato nel film uscito nel 2012, infatti, le condizioni di Philippe sono dovute a un terribile incidente che il nostro subì durante una sessione di parapendio. La tetraplegia, di cui Philippe soffre, paralizza tutti e quattro gli arti e il dorso, distinguendosi quindi dalla paraplegia, che paralizza invece soltanto gli arti inferiori.

Proprio la passione di Philippe per il parapendio, d'altronde, ci regala una delle scene più importanti e toccanti del film: durante una giornata in cui Driss e Philippe affittano un jet privato per permettere al nostro di tornare a lanciarsi (con le dovute precauzioni dovute alle sue condizioni, chiaramente), quest'ultimo consegna infatti al suo caregiver gli 11.000 euro ricavati dalla vendita del suo quadro, confermandogli che, a dispetto delle sue aspettative, l'arte potrebbe effettivamente permettergli di guadagnare.