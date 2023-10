Amici di letto: 3 curiosità sul film che non conoscevate

Negli anni Amici di letto è passato varie volte in televisione e tantissime persone lo hanno ormai visto e rivisto, ma oggi vi raccontiamo tre curiosità sul film di Will Gluck che magari non conoscevate ancora. Pronti a scoprirle?

Cominciamo con un easter egg all'inizio di Amici di letto. Quando Jamie, il personaggio di Mila Kunis, va a prendere all'aeroporto Dylan, quello interpretato da Justin Timberlake, ha un vecchio cartello con il quale lo accoglie. Sopra c'è scritto "O. Penderghast", cioè il nome del personaggio di Emma Stone in Easy Girl, il film precedente dello stesso regista, Will Gluck. Emma Stone tra l'altro appare proprio all'inizio del film come fidanzata di Dylan.

Quando Mila Kunis si cambia nel taxi il regista e i produttori non erano convinti che il conducente sembrasse un vero tassista newyorkese. Allora hanno deciso di farlo doppiare da Marko Kunis, proprio il padre di Mila, perché quando si era trasferito dall'Ucraina negli Stati Uniti aveva davvero fatto il tassista per un po' e ha ancora l'accento ucraino.

Sei mesi prima è uscito Amici, amanti e... (in originale No Strings Attached), film con Ashton Kutcher e Natalie Portman che ha una trama molto simile ad Amici di letto. Nella vita reale Ashton Kutcher e Mila Kunis stanno assieme e i due erano anche stati fidanzati nella sit-com That '70s Show. Non solo, l'ex boyband di Justin Timberlake, gli NSYNC, aveva pubblicato un album che si intitolava proprio No Strings Attached.

E voi le conoscevate queste curiosità su Amici di letto? Diteci tutto nei commenti: se volete fare un tutto nel passato ecco la nostra recensione di Amici di letto, e qui c'è anche quella volta in cui purtroppo Mila Kunis fu minacciata per posare nuda.