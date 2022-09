Amici, amanti e...: Natalie Portman, Ashton Kutcher e lo strano legame con Mila Kunis

Ashton Kutcher e Natalie Portman sono amici da anni, e il loro rapporto si è consolidato quando hanno girato insieme il film Amici, amanti e... nel 2011. I due ne hanno parlato in un'intervista, nella quale hanno notato che nello stesso periodo in cui si svolgevano le riprese del loro film, la moglie di Kutcher Mila Kunis ne girava uno simile.

Nel 2011 è infatti arrivato in sala anche Amici di letto, che partiva da premesse quasi uguali e metteva accanto a Kunis l'idolo del tempo, Justin Timberlake. Mentre Portman e Kutcher sottolineavano questa coincidenza assurda, hanno poi rivelato che non si sarebbero mai aspettati ti rimanere amici per così tanti anni. Invece l'amore tra Kunis e Kutcher è nato dopo l'uscita delle rispettive pellicole, più precisamente nel 2012. Pensarci è piuttosto divertente, perché Portman a questo punto diventa il punto di congiunzione tra i due.

Infatti, ancora prima di Amici, amanti e..., l'attrice aveva girato Il Cigno Nero, dove aveva una scena piuttosto spinta insieme a Kunis. Era il 2010, dunque l'anno precedente rispetto alle pellicole con Timberlake e Kutcher. "Quindi stavamo tutti pomiciando l'uno con l'altro nello stesso periodo" ha aggiunto Portman scherzando.

Chissà, magari in futuro potremo rivedere tutti e tre gli attori nello stesso film. Una cosa è certa: la chimica non manca. Anche se, si spera che nel prossimo lavoro insieme saranno tutti amici: Kutcher non ne poteva più delle scene di sesso in Amici, amanti e...!