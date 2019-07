Amici alieni e tour nello spazio nel nuovo trailer di Shaun, vita da pecora - Farmageddon

La ha diffuso online in queste ultime ore un nuovo full trailer ufficiale in lingua originale dei Shaun, vita da pecora - Farmageddon, secondo capitolo del franchise dedicato alla pecora che dà il nome al progetto e nato inizialmente come una serie di cortometraggi spin-off di Wallace & Gromit.

In questa seconda avventura Shaun e i suoi amici animali dovranno aiutare un alieno con poteri incredibili a tornare a casa. Il curioso essere si è infatti schiantato con la sua astronave iper-tecnologica proprio sulla fattoria Mossy Bottom, attirando ovviamente l'attenzione di Shaun e degli altri personaggi, che cercheranno in tutti i modi di mettere in salvo il nuovo amico anche dalle grinfie di una misteriosa organizzazione governativa disposta a ogni genere di misfatto pur di mettere le mani sull'alieno.



Scritto da John Brown e Mark Burton, Shaun, vita da pecora - Farmageddon è atteso nelle sale italiane il prossimo 31 ottobre 2019. Nel ruolo di Shaun, in versione originale, ritroveremo Justin Fletcher, accompagnato anche da altri doppiatori tra cui John Sparks, Kate Harbour e Richard Webber.



Quanto attendente questo nuovo e interessante film dei talentosi ragazzi della Aardman Animations? Fateci sapere le vostre opinioni o i vostri dubbi nella sezione commenti in calce alla news.