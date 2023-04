Le amiche della sposa, Melissa McCarthy vuole il sequel:'Lo farei anche oggi pomeriggio'

Da parecchi anni si parla insistentemente di un sequel di Le amiche della sposa, commedia di grande successo commerciale diretta nel 2011 da Paul Feig. Una delle mattatrici assolute del film è Melissa McCarthy che ha parlato della possibilità di recitare in un sequel, a distanza di dodici anni dal primo film.

Le amiche della sposa racconta la storia di una sposina (Maya Rudolph) che deve affrontare la crisi esistenziale della sua damigella d'onore (Kristen Wiig) proprio nel bel mezzo dei preparativi per il matrimonio. Nel cast della commedia, ricca di interpreti femminili, anche Melissa McCarthy, Rose Byrne, Wendi McLendon-Covey, Rebel Wilson, Ellie Kemper e Chris Dowd.



Intervistata dalla rivista People, McCarthy ha risposto con entusiasmo alla possibilità di realizzare un seguito del film:"Farei un sequel di Le amiche della sposa anche oggi pomeriggio. Quel gruppo di donne è stata la cosa più magica di sempre. Quasi tutti noi eravamo già buone amiche. Penso che sia stato un momento così magico" ha dichiarato, scherzando sulla sua convinzione di partecipare ad un sequel anche se il cast fosse "tutto intorno ai novant'anni e Kristen Wiig e Annie Mumolo [le autrici del primo film] dicessero 'Dovremmo fare di nuovo squadra?'. Sì, dovremmo". Tuttavia, l'anno scorso Kristen Wiig era scettica sul sequel di Le amiche della sposa. In ogni caso, l'idea stuzzica non solo i fan del lungometraggio.



Maya Rudolph qualche tempo fa dichiarò che Le amiche della sposa era una commedia senza grosse aspettative:"Non stavamo girando un film 'per donne'. Stavamo girando una storia nella quale siamo tutte donne. Bisogna capire il punto di vista dal quale proveniamo, siamo già donne e siamo le donne più divertenti che conosciamo".



Su Everyeye potete recuperare la recensione di Le amiche della sposa, una delle commedie più apprezzate degli ultimi decenni.