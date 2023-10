Le amiche della sposa, il cast improvvisò per due settimane prima di andare sul set

Le amiche della sposa<7b> è una delle commedie meglio riuscite arrivate al cinema nell'ultimo ventennio. Oltre a far definitivamente spiccare il volo a Melissa McCarthy, è riuscita a proporre un tipo di commedia totalmente innovativa rispetto a quello che si era visto fino a quel momento.

Nonostante il dibattito ancora aperto sul fare o meno un sequel de Le amiche della sposa, il successo del film non può essere in nessun modo cancellato. La pellicola arrivò addirittura a conquistare una candidatura agli Oscar per la miglior attrice non protagonista. Ciò che rende il film un piccolo gioiello è la sua innata capacità di divertire con naturalezza senza essere mai forzato o, in qualche modo, inappropriato.

A differenza di tante commedie degli ultimi anni, Le amiche della sposa si affidò molto poco allo script ma, principalmente, sulla capacità di improvvisazione dei protagonisti. Pare che questo elemento fosse stato programmato dal regista che, prima dell'inizio delle riprese fece delle vere e proprie sedute di brainstorming con il cast CHE passò ben due settimane prima dell'inizio delle riprese ad improvvisare. La maggior parte delle situazione che vennero fuori dalle prove, furono successivamente inserite all'interno del film.

Se vi va di scoprire qualcosa in più del film, vi consigliamo la nostra recensione de Le amiche della sposa. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!