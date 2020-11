L'Amica Geniale, slitta ancora la terza stagione della serie Rai?

Non è stato (e ancora non è) un anno facile per le produzioni cinematografiche e televisive: l'emergenza coronavirus ha inevitabilmente compromesso il regolare svolgimento delle riprese di film e show televisivi, senza eccezione alcuna. Non è quindi esente da questo discorso neanche un prodotto di punta Rai come L'Amica Geniale.

Lo show tratto dalla fortunatissima serie letteraria di Elena Ferrante è reduce da due stagioni trionfali sia dal punto di vista degli ascolti che da quello della critica, che non ha potuto far altro che mettere da parte lo scetticismo con cui talvolta si tende ad accogliere le produzioni televisive italiane.

Ma cosa ne è della terza stagione? Ad oggi dalla rete non sono ancora giunte notizie relative alle riprese e, quindi, all'esordio dei nuovi episodi de L'Amica Geniale: la seconda stagione, ricordiamo, andò in onda tra marzo e maggio 2020, ma viste le circostanze è davvero difficile immaginare di poter salutare l'arrivo delle nuove puntate per lo stesso periodo del prossimo anno.

La vera domanda, dunque, è: vedremo la terza stagione de L'Amica Geniale nel 2021 (comunque difficilmente prima dell'autunno) o toccherà aspettare l'anno successivo? Speriamo di ricevere risposte concrete nel breve termine. Nel frattempo, l'identità di Elena Ferrante continua a destare curiosità: c'è anche chi si chiede se la scrittrice non sia in realtà un uomo. Ecco, invece, alcune letture consigliate se avete amato L'Amica Geniale.